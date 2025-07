Demon Slayer il nuovo film come gli Oasis | la première mondiale fa il tutto esaurito in pochi minuti

La saga di Demon Slayer si prepara a registrare un nuovo record al botteghino, dopo che la première mondiale del nuovo film ha registrato il tutto esaurito pochi minuti dopo l'apertura delle vendite. Demon Slayer: Infinity Castle ha polverizzato i biglietti in Giappone in meno di dieci minuti, facendo esplodere i server e preparando il terreno per un debutto cinematografico da record. Primo di tre film inediti, non un semplice montaggio televisivo, l'opera punta a superare il primato di Mugen Train e a riscrivere la storia dell'animazione giapponese al cinema. Demon Slayer alla conquista del mondo (di nuovo) Altro che sogni tranquilli: la notte del 14 luglio, i fan giapponesi di Demon Slayer si sono dati appuntamento a mezzanotte per far esplodere i server. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Demon Slayer, il nuovo film come gli Oasis: la première mondiale fa il tutto esaurito in pochi minuti

Dopo la conferma dell'uscita nei cinema italiani per l'11 settembre, arriva un nuovo dettaglio attesissimo sul primo film della trilogia di Demon Slayer dedicata all'arco del Castello dell'Infinito. Il lungometraggio avrà una durata di 2 ore e 35 minuti, segnando co

