Carmen Consoli ritorna con tre nuovi album il primo in autunno

A distanza dal suo ultimo lavoro in studio, Volevo Fare La Rockstar, Carmen Consoli annuncia oggi a sorpresa l’uscita di tre nuovi album distinti, ognuno specchio di una delle sue “tre anime”, che avranno uscite diverse. Un’opera in tre parti, un viaggio nelle profonditĂ della sua identitĂ artistica che la “cantantessa” ha raccontato così sui suoi canali social: “ Contro il comune sentire, continuo a credere e praticare la lentezza “. Un progetto in cui il tempo diventa spazio creativo e la molteplicitĂ dell’essere prende forma in tre diverse direzioni musicali e linguistiche. Il filo conduttore è un riferimento personale: Quinto Ennio,  poeta che si definiva “trifonico”, ovvero parlante tre lingue, e quindi portatore di “tre cuori”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Carmen Consoli ritorna con tre nuovi album, il primo in autunno

