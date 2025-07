Uccise la moglie dopo una lite | Bregante in aula Non ero più io chiesti 12 anni di carcere

"Non ero più io". Con queste parole Giampaolo Bregante, 73 anni, l'ex capitano di navi a processo con l'accusa di omicidio aggravato per avere ucciso con un colpo d'arma da fuoco la moglie Cristina Marini, lo scorso 19 settembre a Sestri Levante, ha tentato davanti alla corte d'assise di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

