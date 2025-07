Il Napoli ai napoletani il ritorno del giocatore accende i tifosi

Reduce da stagioni di altissimo livello, torna nella sua terra: i supporter del club restano spiazzati dall’annuncio La societĂ partenopea ha annunciato l’ingaggio di un classe ’99, reduce da stagioni solide tra Serie A e Nazionale. Un’operazione che testimonia la voglia del club di costruire un roster competitivo e pronto a dare battaglia nella prossima stagione. Dopo settimane di lavoro sottotraccia, infatti, arriva un rinforzo che può cambiare l’assetto della squadra. Napoli Basket, colpo sotto canestro: ufficiale l’arrivo di Guglielmo Caruso. Parliamo del Napoli Basket, che piazza un colpo d’esperienza, talento e fisicitĂ . 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Il Napoli ai napoletani”, il ritorno del giocatore accende i tifosi

Le intense frasi di Papa Francesco su Napoli e i napoletani - Papa Francesco è stato solo due volte a Napoli durante il suo pontificato. Ma sono bastate per dire che ha avuto un rapporto intenso con la città e soprattutto con chi la vive: i napoletani.

Parma-Napoli, si temono restrizioni per i napoletani: arriva la presa di posizione in diretta - In attesa di comunicazioni ufficiali, molti tifosi partenopei continuano a temere un divieto per la trasferta di Parma.

Luciano Spalletti: “Ho chiuso con il passato, ma Napoli e i napoletani non lo saranno mai” - Spalletti nel suo libro parla anche del rapporto con la cittĂ e i suoi ex tifosi: "A Napoli ho scoperto che la gioia piĂą bella è quella che sai dare agli altri" Continua a leggere

C’è una novità importante per Victor Osimhen. Il nigeriano è in uscita da Napoli, è cosa nota, ma negli ultimi giorni lo staff di mercato napoletano ha provato a ricucire la distanza tra il bomber e l’azzurro, aprendo per la prima volta all’eventuale ritorno in maglia Vai su Facebook

NAPOLI BASKET - Guglielmo Caruso è un nuovo giocatore degli azzurri, firmato un triennale - Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo triennale con il centro napoletano Guglielmo Caruso. Segnala napolimagazine.com

Calciomercato Napoli News/ Ritorno di fiamma in attacco, Noa Lang in chiusura (1 Luglio 2025) - Piace molto Noa Lang mentre spunta un'alternativa a Darwin Nunez e a Lucca ... Si legge su ilsussidiario.net