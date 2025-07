So chi ha ucciso Chiara Poggi Garlasco parla l’avvocato Lovati Chi è il mandante

Ancora altri colpi di scena nel delitto di Garlasco. L'omicidio di Chiara Poggi è tornato di dominio pubblico da mesi, da quando è stata riaperta l'inchiesta con le indagini a carico di Andrea Sempio. E nella giornata del 15 luglio, l' avvocato di lui Massimo Lovati è stato ospite del programma Morning News su Canale 5, condotto da Dario Maltese. Massimo Lovati ha svelato chi secondo lui è l'assassino di Chiara Poggi, ma si è anche soffermato sul tampone orale e la scoperta di Dna maschile sconosciuto: "Secondo me è una evidente contaminazione. Teniamo presente che questa garza è stata usata nel 2007 per fini diversi da quelli attuali, solo per evidenziare la presenza o meno di liquido seminale nel cavo orale della vittima.

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi spiegano perché rimangono convinti che il colpevole dell’omicidio sia l’ex fidanzato della figlia, condannato in via definitiva a 16 anni

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, torna al centro della cronaca giudiziaria con sviluppi che potrebbero imprimere una svolta all’inchiesta dopo quasi diciotto anni di misteri e condanne.

Morte di Chiara Poggi, Garlasco: blitz dei carabinieri a casa Sempio. L’arma del delitto cercata in un canale - Delitto di Garlasco, morte di Chiara Poggi: blitz dei carabinieri, oggi 14 maggio 2025, a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici, Mattia Capra e Roberto Freddi, nella nuova inchiesta.

Delitto di Garlasco, l'avvocato Lovati torna a parlare del sicario: È uno 007, un professionista; Garlasco, il Dna ignoto su Chiara Poggi non è degli amici di Sempio: esclusi Freddi, Capra e il ‘frate’ Biasibetti. Caccia al terzo uomo; Garlasco, Lovati (legale Sempio): “Inchiesta pirandelliana, la Procura cerca complici inesistenti”.

Delitto di Garlasco/ Lovati: “Chiara Poggi uccisa da uno 007 che ha simulato una scena del crimine” - Il delitto di Garlasco a Morning News, su Canale 5, con le parole dell'avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati: le sue parole ... ilsussidiario.net scrive

Delitto di Garlasco, l'avvocato Lovati torna a parlare del sicario: "È uno 007, un professionista" - Massimo Lovati insiste con la teoria del sicario dietro il delitto di Garlasco: "Chi ha ammazzato Trockij? Come scrive virgilio.it