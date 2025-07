La Virtus mette le ali ingaggiato l' ex NCAA Abramo Canka

Ancora un colpo per la Virtus Bologna, ancora un'ala. Si tratta di Abramo Canka cresciuto cestisticamente nel settore giovanile della Stella Azzurra. Debutta in Serie A2 con la maglia di Roseto. Nelle due stagioni con la squadra abruzzese si mette subito in mostra e nel 2020 si trasferisce in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: virtus - mette - abramo - canka

Jallow e Canka, così la Virtus mette le ali. All’appello a questo punto manca un lungo - Virtus pressoché finita. Dopo l’annuncio a sorpresa di Carsen Edwards – domani nuove file per abbonarsi vista la presenza del top scorer dell’ultima Eurolega? – a Paolo Ronci, direttore generale bianconero, sempre in contatto con Dusko Ivanovic, basteranno poche mosse.

UFFICIALE - Abramo Canka fa ritorno in Italia: pluriennale con la Virtus Bologna; La Virtus batte un altro colpo: arriva Abramo Canka; La Virtus piazza il colpo Carsen Edwards, Procida si allontana definitivamente.

La Virtus batte un altro colpo: arriva Abramo Canka - “Orgoglioso e onorato di vestire i colori dei Campioni d’Italia" le parole dell'ala, 23 anni, nato a Genova: ha giocato in Russia e in Lituania prima del salto negli States in Ncaa nel 2022 ... Lo riporta gazzetta.it

LBA - Virtus Bologna, firmato Abramo Canka - La Virtus Bologna ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Abramo Canka. Come scrive pianetabasket.com