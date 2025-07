Trump | Non pronto a rompere con Putin

14.00 Il presidente USa ha dichiarato di non essere ancora pronto per una rottura don Putin. "Sono deluso ma non ho chiuso con lui",ha detto Trump alla Bbc "Ma sono deluso",ha insistito. Alla domanda come metterĂ fine a quello che ha definito "un bagno di sangue",ha risposto: "Ci stiamo lavorando". Tornando a raccontrare il suo rapporto col presidente russo:"Abbiamo avuto una grande conversazione. Gli ho detto:bene così, penso che siamo pronti ad avvicinarci a chiuderla (la guerra) e poi lui ha tirato giĂą un palazzo a Kiev.". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Ucraina-Russia, Trump pronto a partecipare a Istanbul ai negoziati per la pace con Putin e Zelensky - All'incontro del 15 maggio a Istanbul tra Zelensky e Putin per avviare i primi negoziati diretti tra le due parti in guerra dal 2022 potrebbe esserci anche il presidente americano Doland Trump: "Credo che i due leader saranno lì, stavo pensando di andarci".

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Con due lettere pubblicate sui social media, Donald Trump ha annunciato che a partire dal primo agosto le merci introdotte negli Stati Uniti da Ue e Messico saranno soggette a tariffe commerciali del 30 per cento ? https://l.euronews.com/FuP Vai su Facebook

Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Ft, Trump ha incoraggiato Zelensky a colpire in profonditĂ la Russia. Media, gli Usa potrebbero dare a Kiev i missili Tomahawk; Trump ha proposto a Kiev di colpire Mosca e San Pietroburgo: lo scoop dei media Usa; Trump: deluso da Putin, ma non non ho chiuso con lui.

Trump ha proposto a Kiev di colpire Mosca e San Pietroburgo: lo scoop dei media Usa - “Serve far sentire lai russi il dolore”, avrebbe detto il presidente Usa, che ora valuterebbe anche l’invio di ... Si legge su msn.com

Trump, 'non sono ancora pronto ad una rottura con Putin' - Il presidente americano Donald Trump ha ribadito in una conversazione con la Bbc britannica la sua delusione verso il collega russo Vladimir Putin per la prosecuzione della g ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it