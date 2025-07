Taurianova nel decreto Caivano bis | sopralluogo presso il Borgo sociale in contrada Russo

Nel decreto “decreto Caivano bis”, approvato dal governo e da estendere a piĂą cittĂ Â per replicare quanto fatto nel comune campano per contrastare la criminalitĂ e disagio sociale, rientrano anche tre comuni della Piana di Gioia Tauro. Questa mattina il sopralluogo nel comune di Taurianova. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Taurianova nel decreto Caivano bis: sopralluogo e collaborazione con Rosarno e San Ferdinando per progetti migranti; Oltre 2 milioni spettatori per Linea Verde Sentieri in Calabria.

