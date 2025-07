Dove vedere in tv Italia-Croazia Hopman Cup 2025 | orari programma streaming chi giocherà

L’Italia affronterĂ la Croazia nel match d’apertura della Hopman Cup, la competizione per Nazionali miste che si disputerĂ a Bari. SarĂ la Fiera del Levante presso il capoluogo pugliese a ospitare la manifestazioni tennistica che vede coinvolte sei squadre, suddivise in due gironi: le due vincitrici accederanno alla finale che metterĂ in palio il trofeo. Ogni compagine è composta da un uomo e una donna, che disputeranno i singolari al meglio dei due set su tre, a seguire si giocherĂ anche un doppio misto. Il Bel Paese sarĂ rappresentato da Flavio Cobolli e Lucia Bronzetti, che incroceranno la Croazia nella giornata di mercoledì 16 luglio (a partire dalle ore 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Croazia, Hopman Cup 2025: orari, programma, streaming, chi giocherĂ

