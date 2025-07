Nuovo aggiornamento in Italia per Samsung Galaxy S24 S24+ e S24 Ultra

Samsung presenta Galaxy S25 Edge: un nuovo standard per il design ultrasottile - (Adnkronos) – Samsung Electronics ha annunciato l’arrivo di Galaxy S25 Edge, il nuovo dispositivo che amplia la linea Galaxy S e ne ridefinisce i confini grazie a un design ultrasottile unito a prestazioni di alto livello.

Samsung Galaxy S25 Edge, display più resistente con Gorilla Glass - ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge, lo smartphone ultrasottile della serie Galaxy S, presentato da Samsung nei giorni scorsi – oltre che per un peso di appena 163 grammi – è caratterizzato anche da un telaio in titanio che offre una protezione duratura per l’uso quotidiano, e per il nuovo Corning Gorilla Glass Ceramic 2, un vetro ceramico progettato per la resistenza, utilizzato per il display frontale che offre una protezione avanzata e un design straordinariamente sottile.

Il prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge si assottiglia: nuovi sconti cumulabili - Sul Samsung Shop Online ci sono diversi sconti di lancio per acquistare Samsung Galaxy S25 Edge: ecco tutte le offerte! L'articolo Il prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge si assottiglia: nuovi sconti cumulabili proviene da TuttoAndroid.

Nuovo aggiornamento in Italia per Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra; Samsung Galaxy Watch8 Series: comfort estremo, dal sonno all’allenamento; Samsung Galaxy S25 Ultra a prezzi super con l’extra valutazione dell’usato MediaWorld (anche rotto).

Samsung Galaxy S25 Ultra SCONTATO: AI avanzata e foto da professionisti a un PREZZO SHOCK! - Scopri perché il Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Silverblue a 256 GB è l’occasione da non perdere, con AI integrata e supervalutazione dell’usato. Lo riporta tomshw.it

Offerte tablet Samsung: Galaxy Tab A9+ da 149€, ma c’è anche il potentissimo Tab S10 Ultra da 14,6'' in sconto - Amazon propone sconti interessanti su alcuni dei tablet Samsung più richiesti: si parte da Galaxy Tab A9+ a 149€, fino al nuovo Galaxy Tab S10 Ultra con display da 14,6" a 1199€. Riporta hwupgrade.it