Ricordate Benji e Fede? Uno dei due diventa papà | ecco chi e chi è la moglie giovanissima!

La notizia ha fatto rapidamente il giro del web e ha scaldato il cuore dei fan: uno dei due amatissimi membri del duo Benji & Fede sta per diventare papà. Benjamin Mascolo, 32 anni, ha annunciato che lui e la moglie, Greta Cuoghi, aspettano il loro primo figlio. La coppia, che si è unita in matrimonio nel 2023, ha scelto di condividere questo momento speciale con i follower attraverso un emozionante post su Instagram, che ha subito raccolto migliaia di like e commenti affettuosi. Dopo un periodo di difficoltà e cambiamenti personali, l’artista sembra aver trovato una nuova serenità accanto alla giovane moglie. 🔗 Leggi su Donnapop.it

