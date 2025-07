Lutto ad Avellino | è morto Antonio Botta

È morto il perito industriale di Avellino, Antonio Botta, figura molto conosciuta in città , così come lo sono i suoi figli e nipoti, tutti impegnati in diverse attività sul territorio. Aveva uno studio in via Colombo, attivo da tantissimi anni. Persona benvoluta e stimata da moltissime persone. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

