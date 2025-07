Napoli l’annuncio di Romano | Lascerà il club Già presa la decisione

Il noto giornalista esperto di mercato ha riferito di una notizia che conferma la cessione certa di un calciatore della rosa partenopea Il calciomercato del Napoli entra nel vivo anche sul piano delle uscite. La dirigenza, infatti, dovrĂ fare i conti con numerosi nomi che dovranno lasciare il club, perchĂ© non piĂą parte integrante del progetto. C’è chi è rientrato dai prestiti, senza essere riscattato, e chi non farĂ piĂą parte della rosa che ha vinto lo scudetto lo scorso maggio. I partenopei contano di incassare cifre importanti dagli addii in programma, non solo per Victor Osimhen. Solamente da Natan, Caprile e Gaetano sono arrivati 23 milioni di euro, che hanno quasi ricoperto l’intera spesa per Noa Lang. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, l’annuncio di Romano: “LascerĂ il club”. GiĂ presa la decisione

In questa notizia si parla di: napoli - club - annuncio - romano

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA - Jonathan David ha salutato il Lille, ma non ha ancora scelto la sua prossima maglia. In Italia una big sogna in grande, con un affondo deciso che ha cambiato le gerarchie.

De Bruyne, aumenta la fiducia del Napoli: ha gradito le proposte logistiche del club (Di Marzio) - De Bruyne, aumenta la fiducia del Napoli: ha gradito le proposte logistiche del club (Di Marzio) Gianluca Di Marzio informa che l’operazione De Bruyne-Napoli avanza spedita.

"Here we go!", arriva anche l'annuncio di Romano: firme in arrivo per #Beukema al #Napoli https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/-Here-we-go----arriva-anche-l-annuncio-di-Romano--firme-in-arrivo-per-Beukema-al-Napoli-141197.aspx #Calciom Vai su Facebook

Noa Lang to Napoli, here we go! PSV Eindhoven and Napoli have exchanged documents for Dutch winger to join the Italian club. €28m package with sell-on clause agreed and long term deal in place for €2.8m net per season. Next step, medical to be boo Vai su X

Serie A, tutte le maglie ufficiali del campionato 2025/2026; De Bruyne al Napoli, ora c’è l’annuncio ufficiale di De Laurentiis: “Benvenuto Kevin”; Conte resta al Napoli: l'annuncio di De Laurentiis.

Beukema al Napoli, l’annuncio di Romano: “Nuovi contatti in giornata”. Cosa si sono detti i club - Il difensore resta uno degli obiettivi degli azzurri e dall’esperto di mercato arrivano importanti novità sulla giornata di oggi: ecco cosa è emerso Sam Beukema è il grande obiettivo di mercato del Na ... Come scrive informazione.it

Napoli-Lucca, annuncio in diretta del dirigente dell’Udinese: avete sentito? - Il Napoli è ormai da tempo sulle tracce dell’attaccante dell’Udinese, Lorenzo Lucca: l’annuncio del dirigente del club friulano è imperdibile. Si legge su informazione.it