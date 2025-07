Carson Branstine la tennista-modella presa di mira dagli haters | Mi dicono che sembro un uomo io li ringrazio

Dalla passerella al torneo di Wimbledon, la tennista Carson Branstine continua a far parlare di sé. Stavolta non per i risultati in campo, bensì per alcune rivelazioni ai microfoni di “Sun Sport”.  Visualizza questo post su Instagram  Un post condiviso da Carson Branstine (@carsonbranstine) La 24enne canadese, attuale numero 178 al mondo, ha finanziato la sua carriera lavorando come modella per marchi come Zara e Lululemon. «Direi che sono al 90% tennista e al 10% modella, ma bisogna scegliere bene le proprie battaglie», ha detto Branstine al “Sun”. La nordamericana tuttavia ha anche rivelato che proprio la seconda attività le ha creato più di qualche grattacapo nel recente passato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Carson Branstine, la tennista-modella presa di mira dagli haters: «Mi dicono che sembro un uomo, io li ringrazio»

Carson Branstine conquista Wimbledon: “A febbraio avevo 22 euro sul conto, facevo consegne per Uber” - I tabloid inglesi l'hanno definita "la debuttante più bella di Wimbledon", al primo turno si è trovata di fronte la numero uno al mondo Aryna Sabalenka e ha perso subito, ma per Carson Branstine già entrare in tabellone superando le qualificazioni è stato un successo: a febbraio si era ritrovata a piangere con pochi euro sul conto ed era stata costretta a fare consegne per Uber Eats per mantenersi.

Carson Branstine, la tennista modella: “Mi dicono: sembri un uomo. Ma per questo mi hanno assunta” - Diventata famosissima dopo l'esordio a Wimbledon, Carson Branstine, la tennista modella, ha parlato anche delle parole forti che le scrivono sui social diversi follower: "Mi dicono che sono un'aliena, che ho tratti maschili".

