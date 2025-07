Navalnaya contro Gergiev a Caserta il direttore artistico della rassegna | Per noi un onore

Non si placa la polemica sulla partecipazione del direttore d’orchestra russo Valery Gergiev, considerato vicino a Putin, alla rassegna ‘Un’estate da Re’ alla Reggia di Caserta, in programma il 27 luglio. “Io faccio il musicista e curo la parte artistica. Per me Gergiev rimane un grande artista e un grande maestro. Il mio sogno era invitarlo a una mia rassegna e siamo onorati di averlo qui”, dice a LaPresse Antonio Marzullo, direttore artistico del festival estivo programmata e finanziata dalla Regione Campania, dopo l’intervento di Yulia Navalnaya vedova del dissidente russo Aleksej Navalny, che in un articolo su ‘Repubblica’ chiede che non si esibisca in Italia quello che definisce “il lacchè di Putin, il cantore della dittatura di Putin e della guerra scatenata da Putin”. 🔗 Leggi su Lapresse.it Š Lapresse.it - Navalnaya contro Gergiev a Caserta, il direttore artistico della rassegna: “Per noi un onore”

