La benzina sul furgone poi le fiamme Attentato incendiario a Villa Gordiani

Attentato incendiario nella notte. Ignoti hanno lanciato del materiale infiammabile dando fuoco a un furgone parcheggiato in strada. È accaduto in via Pisino nella zona di Villa Gordiani. A chiamare il 112 il proprietario dell'autocarro, un uomo di 39 anni bosniaco. Benzina contro il furgone. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: furgone - benzina - attentato - incendiario

Brucia il furgone di un commerciante di prodotti ittici: sequestrata bottiglia con tracce di benzina - È stata trovata, e posta sotto sequestro, una bottiglia di plastica con all'interno tracce di benzina.

Paura al Collatino: prima la benzina sul furgone, poi l’incendio. Indagini in corso; Attentato incendiario a Gambarie, danni a un negozio e a un pulmino; Attentato incendiario in città : a fuoco il furgone dei panini e una vettura.

Attentato incendiario a Siniscola, fiamme a un furgone - RaiNews - Le fiamme, di origine dolosa, hanno colpito un furgone di una società ittica, partite dalla parte anteriore per poi diffondersi a tutto il mezzo. Come scrive rainews.it

Siniscola, attentato incendiario: in fiamme il furgone di una società ... - La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Siniscola è intervenuta ieri notte in via Gramsci per il rogo del furgone di una società ittica. Si legge su unionesarda.it