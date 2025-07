L’iconica ciabatta dell’estate in versione sandalo è l’unica cosa che vorrai indossare fino a settembre

Le Havaianas rappresentano la risposta perfetta alle trend estivi 2025: celebrità come Gigi Hadid, Kendall Jenner e Jennifer Lopez hanno rilanciato il trend delle flip?flop come accessorio di moda vero e proprio, valorizzando comfort e stile in maniera democratica. Havaianas Havaianas Twist Plus 34,00 EUR Acquista su Amazon L’evoluzione fashion delle classiche infradito brasiliane sono le Havaianas Twist Plus, modello rappresenta il perfetto connubio tra comodità , design contemporaneo e quel tocco glam che non può mancare nei look estivi più curati. A differenza del modello tradizionale, Havaianas Twist Plus si distingue per il cinturino incrociato alla caviglia e il ”finto” nodo frontale, una soluzione stilistica che unisce eleganza e funzionalità . 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - L’iconica ciabatta dell’estate, in versione sandalo, è l’unica cosa che vorrai indossare fino a settembre

Lo stile iconico Birkenstock, in versione ultraleggera! Perfette per l'estate, impermeabili, super leggere e comodissime… Ideali per mare, piscina e tempo libero

