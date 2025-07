De Winter Inter la smentita di Repubblica | nessun accordo col Genoa! La verità sulla trattativa e il prezzo dei rossoblù

per il belga. Il calciomercato Inter continua a seguire con attenzione il mercato dei difensori, e tra i nomi che stanno circolando negli ultimi giorni c’è quello di Koni De Winter, giovane talento del Genoa. Il centrale belga classe 2002 è stato accostato ai nerazzurri, ma secondo le ultime indiscrezioni, come riportato da La Repubblica, non ci sono conferme circa un accordo tra il club di Milano e i rossoblĂą. Nessun accordo con l’Inter per De Winter. Nonostante i rumor provenienti dal Belgio, che parlano di un possibile trasferimento imminente di De Winter all’Inter, la realtà è ben diversa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Winter Inter, la smentita di Repubblica: nessun accordo col Genoa! La veritĂ sulla trattativa e il prezzo dei rossoblĂą

In questa notizia si parla di: winter - inter - smentita - repubblica

La risorsa preziosa di Genova de Winter attira lo sguardo tra l’Inter, tre club della Premier League anche in Hun - 2025-07-04 16:27:00 Giorni caldissimi di calciomercato! Ha infatti del clamoroso la seguente notizia: TransferMarketWeb.

Calciomercato Inter, non c’è solo De Winter per la difesa: la lista degli obiettivi di Ausilio! - di Redazione Calciomercato Inter, non c’è solo De Winter per la difesa: la lista degli obiettivi di Ausilio! Ecco i profili osservati in Serie A.

De Winter Inter, scatto dei nerazzurri per il difensore del Genoa: arriva l’indizio inaspettato dal diretto interessato! Individuata la data per chiudere - di Redazione De Winter Inter, scatto dei nerazzurri per il difensore del Genoa: arriva l’indizio inaspettato dal diretto interessato! C’è la data per chiudere l’affare.

De Winter Inter, la smentita di Repubblica: nessun accordo; Valentin Carboni Genoa, oggi l’ufficialità del prestito dall’Inter? L’argentino intanto scalpita: la mossa per….

Repubblica: “Inter, nessun riscontro per De Winter. Il Genoa fa questa super valutazione” - Nessun contatto avanzato tra l'Inter e il club rossoblù per il difensore. fcinter1908.it scrive

Inter, il rebus difesa è davvero intricato! Leoni, De Winter, Hancko: tanti nomi sul taccuino di Chivu, ma chi arriva? - Confusione in sede di mercato, perché il rebus difesa - Lo riporta eurosport.it