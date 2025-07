Bambino morso da un ragno violino sulla coscia Lo strano neo gonfio che ha insospettito i genitori | operato per necrosi

Un bambino di 4 anni di Caivano, popoloso comune in provincia di Napoli, è stato operato all'ospedale Santobono del capoluogo campano per una necrosi (una forma di morte cellulare) causata da un morso di un ragno violino su una coscia. Il piccolo sarebbe stato ricoverato agli inizi di luglio. 🔗 Leggi su Today.it

Un bambino di 4 anni, è stato operato nel capoluogo campano per una necrosi causata da un morso di ragno violino sulla coscia. Cosa fare prontamente in caso di morso

#Caivano - Bambino morso da ragno violino: corsa al Santobono, ora è fuori pericolo

