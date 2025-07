Eleonora Talli passa da Pd a FdI e spiana Elly Schlein | Da quando c' è lei

"Nel Pd stavo male. Non riuscivo più a lavorare, ad avere quell’agibilità che consente a un amministratore di risolvere i problemi. La stessa commissione che presiedevo era bloccata": Eleonora Talli Giottoli, consigliera del Municipio VIII di Roma, lo ha detto in un'intervista al Tempo parlando della sua scelta di lasciare i dem per passare a Fratelli d'Italia. L'ex Pd ha spiegato il motivo del suo malumore nel partito di Elly Schlein: "La verità è che il Pd, da un po' di tempo a questa parte, non è più un partito plurale. Nel mio caso, pur essendo arrivata prima tra gli eletti, non venivo neanche considerata". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Eleonora Talli, passa da Pd a FdI e spiana Elly Schlein: "Da quando c'è lei..."

In questa notizia si parla di: eleonora - talli - elly - schlein

Eleonora Talli, "tanta maleducazione": la consigliera lascia il Pd per FdI - "Nel Pd non ho mai visto coesione, mai spirito di gruppo. Portavano avanti i miei progetti e venivo a sapere dell’esito delle mie proposte dai social.

Molla il Pd e sceglie FdI. Eleonora Talli: “Ammiro Meloni, ho deciso dopo aver visto la sala vuota per Schlein e Gualtieri” - “Carissimi/e, dopo una lunghissima e sofferta riflessione sono giunta a questa decisione, che ad oggi non posso non prendere, il mio passaggio alla rappresentanza di Fratelli d’Italia.

Eleonora Talli Giottoli: la più votata nel quartiere di Giorgia Meloni passa dal Pd a Fratelli d'Italia - Dal Pd a Fratelli d'Italia. La consigliera del municipio VIII di Roma Eleonora Talli Giottoli ha deciso di cambiare casacca.

Eleonora Talli, passa da Pd a FdI e spiana Elly Schlein: Da quando c'è lei... | .it; Chi è Eleonora Talli, la consigliera più votata del Pd passata in FdI perché folgorata da Giorgia Meloni; Eleonora Talli tanta maleducazione | la consigliera lascia il Pd per FdI.

Eleonora talli lascia il pd e si unisce a fratelli d’italia dopo un addio annunciato - Eleonora Talli lascia il Pd nel municipio VIII di Roma per passare a Fratelli d’Italia, citando delusioni personali e affinità ideologiche; il Pd risponde con critiche e contestazioni amministrative. Lo riporta gaeta.it

Elly Schlein: "A Bolzano vinceremo" - RaiNews - La segretaria del PD Elly Schlein ieri sera a Bolzano ha attaccato il governo Meloni, elogiando invece l'operato della giunta Caramaschi e dicendosi convinta della riconferma alla guida della ... Da rainews.it