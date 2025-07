Da Milano a Roma le bambole solidali Baby Pelones tornano in Italia con Laura Pausini

Milano, 15 luglio 2025 – Nel 2019 una collaborazione con l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, oggi le Baby Pelones, le bambole senza capelli, simbolo della lotta contro il cancro della Fondazione Juegaterapia tornano in Italia per l’Ospedale Gemelli di Rom a con un nuovo progetto sempre in collaborazione con Laura Pausini, unica ambassador italiana. Le Baby Pelones sono bambole solidali create nel 2014 dalla Fondazione Juegaterapia come tributo ai bambini in trattamento oncologico. Senza capelli, indossano foulard colorati disegnati da celebritĂ come Georgina Rodriguez, Shakira, Ricky Martin, Richard Gere e dai piccoli pazienti stessi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Milano a Roma, le bambole solidali Baby Pelones tornano in Italia con Laura Pausini

In questa notizia si parla di: milano - bambole - baby - pelones

Da Milano a Roma, le bambole solidali Baby Pelones tornano in Italia con Laura Pausini; Oncologia Pediatrica Istituto Tumori Milano e Fondazione Juegaterapia: al via la nuova campagna delle Baby Pelones con Laura Pausini; Tumori: in Italia le 'Baby Pelones', bambole per i bimbi malati di cancro.

Milano: arrivano le Baby Pelones, bambole senza capelli ... - Il Giorno - Si chiamano Baby Pelones e sono bambole senza capelli ma con dei simpatici foulard a coprire la testa, così da permettere ai piccoli pazienti oncologici di rapportarsi al ... Da ilgiorno.it

Baby pelones: arrivano in Italia le bambole con il foulard ... - greenMe - Non hanno i capelli ma, nonostante questo, sfoggiano spesso un bel sorriso sul volto proprio come i bambini malati di cancro. greenme.it scrive