Oltre 80 patenti ritirate in due settimane | in tanti alla guida con il telefono in mano

Continuano i controlli a tappeto della Polizia di Stato, impegnata in un’intensa attività di prevenzione e vigilanza del territorio della provincia di Ravenna. Nelle ultime due settimane gli agenti della Polizia Stradale di Ravenna hanno proceduto al ritiro di più di 80 patenti di guida, delle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: patenti - settimane - guida - oltre

186 CdS, 186-bis CdS, 187 CdS, sospensione patente guida, revoca patente guida a minori di anni diciotto: come agire? #minori #ebbrezza #alcol... Vai su Facebook

Strage di patenti: 20 ritirate nel weekend. Tasso alcolemico anche 3 volte oltre il limite; Alcol, droga e patenti ritirate: raffica di controlli nel fine settimana a Reggio Emilia; Nuovo codice della strada: nel weekend mille verbali e oltre dieci patenti ritirate.

Guida senza patente o sotto effetto di alcol e droghe: tutte le multe e i controlli di “Movida sicura” a Catania - In particolare, un 25enne catanese è stato deferito in stato di libertà per la recidiva nella guida senza patente nel biennio. Secondo lasicilia.it

Patente revocata, differenze con la sospensione, tempi e ricorsi - La sospensione limita il diritto di condurre auto per un tempo determinato; la revoca è una sanzione definitiva che annulla la validità della patente ... Lo riporta virgilio.it