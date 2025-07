theo james ora indossa occhiali da sole costosissimi

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Theo James è chiaramente un tipo da occhiali da sole. Negli ultimi mesi, ha sfoggiato diversi modelli: dai massicci wayfarer di Dolce & Gabbana ai classici aviator di Cutler and Gross. Ma tra tutti gli occhiali che ha indossato, l’ultimo paio è il più discreto – e forse anche il più costoso. Sono firmati Sato. Fondata nel 2012, questa marca proviene da una regione che la CNN ha definito «la capitale giapponese degli occhiali», e ogni modello si ispira profondamente alla sottocultura degli anni '90. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

