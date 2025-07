Douglas Luiz Juve spunta una nuova ipotesi nel futuro del centrocampista brasiliano | il club non lo esclude a priori Le novità

Douglas Luiz Juve, spunta una nuova ipotesi nel futuro del centrocampista brasiliano: il club non lo esclude a priori. Tutte le novità sul giocatore. La Juventus  sta considerando l’opzione di cedere in prestito Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe 1998, per permettergli di trovare maggiore continuità di gioco. Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, la società bianconera è disposta a valutare questa soluzione solo a condizione che la società di destinazione si faccia carico dell’intero stipendio  del giocatore. Questa decisione riflette la necessità della Juventus di ottimizzare le risorse finanziarie, evitando di sostenere il pesante ingaggio di Douglas Luiz, che attualmente guadagna quasi 10 milioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, spunta una nuova ipotesi nel futuro del centrocampista brasiliano: il club non lo esclude a priori. Le novitÃ

In questa notizia si parla di: luiz - centrocampista - brasiliano - juve

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz via dalla Juve: la possibile destinazione per il centrocampista in caso di addio immediato.

Douglas Luiz Juve, come sta il brasiliano? Annuncio di Tudor sulle condizioni del centrocampista verso il big match col Bologna. Novità importanti - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz Juve: Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Bologna del centrocampista brasiliano.

Juve, nuova confessione di Douglas Luiz. La rivelazione del centrocampista brasiliano: «Mi manca l’Aston Villa, mi manca tutto» - Juve, nuova confessione di Douglas Luiz. La rivelazione del centrocampista brasiliano: «Mi manca l’Aston Villa, mi manca tutto» Nostalgia dell’Aston Villa.

Come rivelato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la #Juve è al lavoro sia in entrata che in uscita. Al centro dell’attenzione c’è #DouglasLuiz: il #centrocampista brasiliano è finito nel mirino di diversi club di #PremierLeague, interessati Vai su Facebook

Nel mirino della Juventus c’è André, centrocampista brasiliano classe 2001, attualmente in forza al Wolverhampton Per arrivare al giocatore servirebbe la cessione di Douglas Luiz ? #Juventus #André #Wolverhampton #CalciomercatoJuve Vai su X

Juventus, ecco Douglas Luiz: il brasiliano è arrivato a Torino VIDEO E FOTO; Juventus su André del Wolverhampton per il centrocampo; Calciomercato Juve: Douglas Luiz, l'Everton sorpassa il West Ham ma la formula non convince.

Juve, manca l’intesa con l’Everton sulla formula per Douglas Luiz - L'Everton fa sul serio per il centrocampista brasiliano, ma la proposta della formula del trasferimento non soddisfa la Juventus. Come scrive msn.com

Douglas Luiz, la Juve tratta con l'Everton: gli inglesi puntano al prestito con diritto di riscatto - L'Everton, club di Premier League, avrebbe iniziato ad intavolare una trattativa con la Juventus per l'acquisto del cartellino di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe 1998 in ... Segnala tuttojuve.com