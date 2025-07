Crosetto e champagne all’ambasciata di Francia Abodi snobba Sinner ma non gli oratori | le pillole del giorno

Parata di militari nel romano Palazzo Farnese. Alla festa del 14 luglio all’ ambasciata di Francia in Italia, complice il clima di guerra e di riarmo che si respira in Europa, ecco generali con stelle in quantità , capeggiati dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Come altro rappresentante del governo di Giorgia Meloni c’era Eugenia Roccella. Poi una schiera di portavoce, inviati in terra francese. Un collage dalla festa del 14 luglio: si riconoscono Francesco Specchia, portavoce del ministro Nordio, e Giovanni Donzelli (foto da Instagram). Come Francesco Specchia, che per il titolare della Giustizia Carlo Nordio ha documentato sui social la sua presenza all’evento e la sua assenza dall’ufficio, che comunque si trova a pochi passi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

