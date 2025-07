È iniziata la stagione dei funghi porcini | il profumo del bosco chiama

La stagionale primaverile è stata precoce, ma il “vero” boom porcino si avverte solo da metà luglio. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - È iniziata la stagione dei funghi porcini: il profumo del bosco chiama

PERICOLO ZECCHE! Chi ama andare per funghi deve sapere che questi piccoli e silenziosi aracnidi possono trasformare una giornata nel bosco in un serio problema di salute. Le zecche si nascondono nell'erba alta e nei cespugli umidi, pronte ad ancorarsi

Al via la 43° Fiera del Fungo Porcino di Giaveno; Porcini, in arrivo funghi a palate. L'esperto: «È l'anno d'oro, boschi vuoti e clima ideale»; Stiamo per dare il via alla stagione dei funghi porcini.

Funghi porcini, come utilizzarli in cucina | Elle - Scoprite su Elle le migliori ricette con i funghi porcini, le proprietà e tante curiosità. Lo riporta elle.com

Funghi porcini: i 7 migliori modi per conservarli tutto l'anno - Come conservare i funghi porcini freschi, raccolti o acquistati: i metodi migliori per averli tutto l'anno, anche fuori stagione. Da greenme.it