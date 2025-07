Tre giorni di festa a Lugnano in Teverina per celebrare i 150 anni della banda musicale

Compie 150 anni la banda musicale di Lugnano in Teverina che dal 18 al 20 luglio festeggerà il secolo e mezzo di vita. Organizzate dai musicisti stessi con il patrocinio del Comune, nei tre giorni del prossimo fine settimana verranno organizzate iniziative culturali per celebrare degnamente la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: giorni - lugnano - teverina - celebrare

La banda musicale di Lugnano in Teverina festeggia il compleanno; Ombre Festival, al via la sesta edizione tra Viterbo e Tuscania; A Lugnano in Teverina un convegno su “L’acqua e le sue storie”.

Lugnano in Teverina, tre giorni di festa per celebrare i 150 anni della Banda musicale - NewTuscia – TERNI – Compie 150 anni la Banda musicale di Lugnano in Teverina che dal 18 al 20 luglio festeggerà il secolo e mezzo di vita. Scrive newtuscia.it

Matrimonio in 'zona rossa' a Lugnano Teverina - Notizie - Ansa.it - Matrimonio in 'zona rossa' a Lugnano in Teverina: la prima cerimonia civile dell'anno è stata infatti celebrata dal sindaco, Gianluca Filiberti. Segnala ansa.it