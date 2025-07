Ops UniCredit-Banco BPM Bruxelles invia lettera al governo | 20 giorni per rispondere su decreto golden power e violazioni UE

La Direzione Generale per la Concorrenza (Dg Comp) contesta la sicurezza nazionale e alcune prescrizioni del decreto; il governo italiano ha 20 giorni per fornire osservazioni o modificare il testo Dopo il pronunciamento del Tar, anche la Commissione europea ha espresso rilievi in merito al d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ops UniCredit-Banco BPM, Bruxelles invia lettera al governo: 20 giorni per rispondere su decreto golden power e violazioni UE

Lettera Ue su Unicredit, «violate norme, rischio revoca Dpcm»; Unicredit-Banco Bpm, ops al bivio: nuovo decreto golden power o sospensione? Ma ora Crédit Agricole è pronta a trattare; Unicredit, ora il governo deve rifare il golden power.

Unicredit-Banco Bpm, la Ue boccia il Golden power: ecco il testo della lettera al governo - La missiva integrale della Commissione esamina nel dettaglio tutte le prescrizioni imposte a Unicredit nella fusione con Banco Bpm. Scrive repubblica.it

Unicredit-Bpm, l'Ue dice no al golden power: ecco cosa c’è scritto nella lettera inviata a Palazzo Chigi. La Bce: "Stiamo monitorando" - " La Commissione è giunta alla conclusione preliminare che l'Italia ha violato l'articolo 21 del Regolamento Concentrazioni " e "si invita l'Italia a presentare le sue osservazioni in merito entro 20 ... Segnala affaritaliani.it