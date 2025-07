Rossiglione ufficio postale chiuso per un mese e mezzo

Lavori al via e ufficio postale chiuso a Rossiglione per circa un mese e mezzo. Gli interventi fanno parte del progetto Polis, ideato per trasformare le poste nei comuni con meno di 15mila abitanti in casa dei servizi digitali. Un progetto, finanziato con i fondi nell’ambito del Piano nazionale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: rossiglione - ufficio - postale - chiuso

Rossiglione, ufficio postale chiuso per un mese e mezzo; Tiglieto: ufficio postale chiuso per lavori; Hwg Sababa, collaborazione con Torq per l'iper-automazione del Security Operations Center.

Rossiglione, ufficio postale chiuso per un mese e mezzo - Gli interventi fanno parte del progetto Polis, ideato per trasformare le poste nei comuni con meno di 15mila abitanti in ... Segnala genovatoday.it

Ufficio postale chiuso fino al 12 maggio - La Provincia Pavese - L’ufficio postale resterà chiuso oltre un mese per lavori di ristrutturazione. laprovinciapavese.gelocal.it scrive