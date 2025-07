WWE | I possibili piani per SummerSlam dopo l’infortunio di Seth Rollins

L’infortunio al ginocchio patito da Seth Rollins a SNME ha costretto la WWE non solo a cambiare in corsa i piani per il suo match contro LA Knight, ma costringerà la federazione a rivedere i piani per SummerSlam. L’idea era quella di un match tra Roman Reigns e Seth Rollins, ma così non sarà . Visto anche quanto accaduto ieri notte a Raw, ecco i possibili scenari per il grande evento estivo. I piani per SummerSlam. Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha parlato di come l’infortunio occorso a Seth Rollins abbia costretto la WWE a cambiare in corsa i piani per SummerSlam. Nelle intenzioni della federazione il main event del PLE sarebbe dovuto essere Roman Reigns vs Seth Rollins, ma così ovviamente non sarà : “La strada che intendevano seguire era quella, era chiaro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

