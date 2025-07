Latina prove tecniche di campionato con Benevento e Guidonia

Trenta giocatori al lavoro sotto il sole dell'ex Fulgorcavi a Borgo Piave. Il Latina Calcio 1932, come da tradizione, riparte dal ritiro in casa. Alessandro Bruno e lo staff alternano giornate con doppie sedute a giornate con sedute singole. Il primo test, in famiglia, si gioca giovedì alle 10. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: latina - prove - tecniche - campionato

Domani si alza il sipario sull’Europeo ILCA 4 a Puck Parte domani, mercoledì 18 giugno 2025, il Campionato Europeo ILCA 4 Youth & Open Trophy, che si svolgerà fino al 25 giugno a Puck, in Polonia. Questa kermesse continentale, riservata alla classe IL Vai su Facebook

Test con Benevento e Guidonia, il Latina prova la Serie C; Campionati Italiani a squadre – Nel giovedì del fioretto a Piacenza vincono le gare di A2 i ragazzi della Comense e le ragazze di Frascati. Scherma Sebino primeggia in B1 femminile, il Club Scherma Salerno fa doppietta nelle prove di B2; Campionato Nazionale Fesik: 9 podi per la Sakura Latina.

Latina, prove tecniche di campionato con Benevento e Guidonia - Il 25 luglio la Roma Primavera al Francioni (ore 18) sarà il primo test attendibile per i nerazzurri, poi le altre due potenziali avversarie del Girone C. Segnala latinatoday.it

Calciomercato | Latina, in prova il nazionale del Qatar Hussein Yasser - Stasera l’impegno in campionato contro lo Spezia, intanto un possibile rinforzo per il Latina: si tratta di Hussein Yasser. gianlucadimarzio.com scrive