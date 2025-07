Due vittime in poche ore sulle strade abruzzesi | a perdere la vita sono state due donne

Giornata drammatica quella di luned√¨ 14 luglio sulle strade abruzzesi, o meglio sulle strade Aquilane dove due donne in due incidenti diversi, hanno perso la vita. A riportare la notizia √® l‚Äôagenzia Ansa. Vittima del violentissimo frontale avvenuto sulla statale 17, all'altezza del Tecnopolo.

Oltre 60 milioni per la messa in sicurezza delle strade provinciali abruzzesi: oltre 17 milioni alla provincia di Chieti - Oltre 60 milioni per la messa in sicurezza delle strade provinciali abruzzesi di cui 17 milioni alla provincia di Chieti.

Ennesimo incidente mortale sulle strade abruzzesi: morti un uomo di 86 anni e una donna di 69 - Tragico incidente a Magliano dei Marsi, nell’Aquilano: a perdere la vita sono state due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 69 che viaggiavano a bordo di una Panda.

Buone notizie per i mercati abruzzesi! 92 commercianti ambulanti riceveranno contributi fino a 50 mila euro per acquistare attrezzature e far crescere le proprie attività. Un aiuto concreto per chi anima strade e piazze ogni giorno!

Ennesimo incidente mortale sulle strade abruzzesi: morti un uomo di 86 anni e una donna di 69; Nuclei industriali: 20 milioni di euro per strade e illuminazione in Abruzzo; Tragico incidente a Chieti: tre persone hanno perso la vita.

Artisti abruzzesi contro violenza sulle donne - Vita.it - Un workshop di 130 ore per formare operatori in grado di prevenire la violenza e la disuguaglianza nei confronti delle donne Sta per prendere il via la missione di due artisti

Picchiata in strada dall'ex: la donna racconta ai carabinieri la sua ... - Al diniego della donna si riprendere la relazione, la stessa ha tentato di fuggire, ma il 45enne per tutta risposta l'ha inseguita per strada prendendola ripetutamente a schiaffi.