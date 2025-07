Olimpia Milano senza freni dal Bayern Monaco arriva il centro Devin Booker

La dirigenza dell'Olimpia Milano fa davvero sul serio e sul basketmercato diventa inarrestabile. Dopo aver piazzato i colpi di Marko Guduric, Quinn Ellis e Lorenzo Brown mette a disposizione di Coach Ettore Messina un centro del valore di Devin Booker, classe 1991, 205 centrimetri di altezza. 🔗 Leggi su Today.it

Basket, successi casalinghi per Virtus Bologna e Brescia in Serie A. Bene anche Trento ed Olimpia Milano - Sei sono le partite andate in scena quest’oggi per la ventottesima giornata della Serie A di basket 2025, con le due sfide rimanenti riprogrammate per domani lunedì 28 aprile dopo i rinvii di ieri su decisione del CONI per i funerali di Papa Francesco: ecco quindi come sono andati i match odierni.

Basket, Serie A: la Virtus Bologna supera Varese 104-67, vittoria anche per l’Olimpia Milano - La Serie A di basket torna in campo per la ventottesima giornata di campionato, originariamente in programma per la giornata di sabato 26 aprile ma successivamente rimandata a causa del lutto nazionale che ha seguito la scomparsa del papa.

Basket, Trapani-Olimpia Milano il match di cartello in Serie A. Trasferta campana per la Virtus Bologna contro Scafati, Trento ospita Reggio Emilia - La Serie A di basket si appresta a disputare la ventinovesima e penultima giornata della regular season 2024-2025, con ancora diversi verdetti da emettere sia per i playoff che per la zona retrocessione: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese.

Leonardo Totè è vicino ad un accordo con Olimpia Milano. Il centro classe 1997, di Negrar di Valpolicella, ha rifiutato l'offerta di rinnovo di Napoli Basket e vuole giocare in biancorosso. Saranno quindi 4 i lunghi a disposizione di Ettore Messina: Josh Nebo, Vai su X

