Minaccia l’ex compagna in strada | arrestato per maltrattamenti in famiglia

Un uomo di 44 anni è stato arrestato in flagranza di reato nella notte del 14 luglio a Bologna con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è scattato dopo che la Polizia di Stato, allertata da una segnalazione al 112, è intervenuta in via Marco Emilio Lepido, nella zona ovest. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

