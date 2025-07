Perché hai spento i motori? Non l’ho fatto | la disperata conversazione tra i piloti di Air India prima dello schianto

“Perché li hai spenti?”. È quanto si sente domandare ripetutamente, riferendosi ai motori, da un pilota all’altro nella scatola nera del Boeing 787 di Air India precipitato il 12 giugno pochi secondi dopo il decollo. C’è stata infatti “un’accesa discussione ” in cabina di comando, al limite della lite. A rivelarlo sono state le registrazioni della scatola nera che, dopo la pubblicazione di un rapporto preliminare nei giorni scorsi, sono state raccontate nel dettaglio al Corriere della Sera. Dopo le drammatiche immagini dello schianto, anche il tono della breve conversazione che lo ha preceduto richiama le stesse sensazioni: un tono via via “sempre più disperato “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

