Il docufilm prodotto da Pastificio Rana. C’è un filo invisibile che unisce la famiglia Rana e Maria Canins: è intessuto di valori – volontà, umiltà, passione – e di sentimenti profondi come affetto, amicizia e ammirazione. Un legame che trascende lo sport e si fa stile di vita. È proprio da questo rapporto speciale, nato dalla condivisione di principi come il desiderio di migliorarsi continuamente, che nasce “Indomita – Storia di Maria Canins”, il docufilm voluto dal Pastificio Rana per raccontare la storia di una delle più straordinarie atlete italiane. In poco più di venti minuti – intensi, autentici, appassionanti – il documentario ripercorre le imprese di una campionessa poliedrica: dallo sci di fondo alla corsa in montagna, fino al ciclismo, dove con le sue pedalate inarrestabili ha segnato per sempre la storia al femminile di questo sport. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Pedalare controvento: la storia di Maria Canins

Maria Canins: "Facevo la lavapiatti, ho vinto 2 Tour. Mi chiamavano mamma volante? Chi se ne frega" - La pioniera del ciclismo femminile che veniva dallo sci di fondo: "Alla Vasaloppet fui premiata come 190° maschio.

