(Di venerdì 18 novembre 2022) L'evoluzione della food experience va in scena da. un teatro gourmet segreto dove ogni sera solo dieci esploratori del fine dining possono accedere per vivere un'multisensoriale ...

leggo.it

, Via Crocefisso 2; tel: 02/23054678; aperto solo la sera, da martedì a sabato; inizio cena alle 21, chiusura porte 21.15; federicorottigni.com Costo 108/148/310 euro, bevande in ..., Via Crocefisso 2; tel: 02/23054678; aperto solo la sera, da martedì a sabato; inizio cena alle 21, chiusura porte 21.15; federicorottigni.com Costo 108/148/310 euro, bevande in ... Sensorium a Milano, un’esperienza dei sensi limitata a 10 commensali Sensorium. Milano, Via Crocefisso 2; tel: 02/23054678; aperto solo la sera, da martedì a sabato; inizio cena alle 21, chiusura porte 21.15; federicorottigni.com Costo 108/148/310 euro, bevande in ...