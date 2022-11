Roma | crolla un grosso albero sui padiglioni di rianimazione dell’Umberto I | rinviate operazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 18 novembre 2022). Undi grosse dimensioni è caduto questa notte su via del Policlinico a. Forse il maltempo, le piogge che hanno iniziato a colpire la Capitale, o probabilmente l’età avanzata dell’arbusto, hanno fatto in modo che rovinasse completamente. Quel che è peggio, è che l’, nella caduta, ha colpito il container dove si trovavano i pazienti ricoverati nel reparto didell’ospedale, danneggiando di conseguenza anche una parte del sistema di areazione, fondamentale per la salute dei pazienti e per la salubrità delleall’interno.sulla Via del Mare dopo il GRA: colpita un’auto, interrotta la-Lidoun, danneggiato ...