Piogge al Centro e al Sud | fino a quando ci sarà maltempo | previsioni

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – E’ ufficiale: è tornata una mezza stagione, l’autunno, con giornate grigie esparse. Ma si tratta di un autunno anomalo, capovolto, in quanto piove tanto solo al Sud e, dopo quasi un anno di siccità, mancano ancorasignificative al Nord. Le perturbazioni atlantiche, e lo spostamento rapido delle basse pressioni verso Sud, generano intense celle temporalesche verso le coste tirreniche italiane, come alla fine dell’estate: in Pianura Padana e sulle Alpi la pioggia e la neve cadono con il contagocce. Antonio Sanò, Direttore e Fondatore de iLMeteo.it, conferma dunque che dobbiamo prepararci a cieli grigi esparse per un’altra settimana ma, tranne una breve parentesi tra il 21 e il 22 novembre, i fenomeni interesseranno solo il-sud. Vediamo in dettaglio le ...

Liguria. Secondo gli esperti delLimet, oggi, venerdì 18 novembre, durante la notte veloce passaggio di piovaschi da ovest in modo omogeneo su buona parte della nostra Penisola. L'Emilia - Romagna non viene di certo risparmiata, sebbene trovandosi meno coinvolta rispetto ad altre regioni tirreniche METEO VENERDI' 18 NOVEMBRE: Nord: Cielo nuvoloso al mattino con piogge su Triveneto ed Emilia-Romagna, in esaurimento; ampie schiarite in estensione da ovest entro il pomeriggio. Temperature in lieve