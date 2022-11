Nainggolan | 'Tornare a Cagliari? Con me poteva salvarsi | se Giulini mi vuole'

Radjaspera dipresto in campo, ma per ora è fuori squadra e la frattura con l'Anversa non sembra sanabile . Il presidente del club belga ha ribadito a chiare lettere di non tollerare il ...Spalletti come lo Stan Lauriel di Osvaldo Soriano, che al momento difinalmente a casa dice:... Quando tornerà a Roma, 7 anni dopo, Spalletti distillerà il talento difino a renderlo ...Tornare Non escludo nulla, ma bisogna trovare un accordo. Le cose tra me e Giulini si possono risolvere senza problemi. La B non è certo un problema". Il nome di Nainggolan anche dalla stampa belga è ...Radja Nainggolan torna a parlare del Cagliari e ... Sono grande e i problemi si possono risolvere. Tornare sulla stessa lunghezza d’onda è possibile. Se un giorno si parlerà di un ritorno bisognerà ...