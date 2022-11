Mondiali Qatar 2022 | ecco la Serbia | squadra | statistiche | piazzamenti e formazione tipo

(Di venerdì 18 novembre 2022) Dopo lo stop ai vari campionati europei è arrivato il momento tanto atteso per lo svolgimento deidi, che inizieranno domenica 20 novembre e si concluderanno domenica 18 dicembre, giorno dell’ultimo atto. Nella lista delle Nazionali che partecipano alla rassegna iridata c’è anche lache, per qualificarsi, ha vinto lo scontro diretto con il Portogallo, costringendo i lusitani agli spareggi da cui sono poi usciti vincitori. Nella sua breve storia questaha dimostrato di poter competere con tutte le più grandi formazioni del pianeta, ottenendo come miglior risultato gli ottavi di finale conquistati a Francia 1998. Il commissario tecnico Dragan Stojkovic ha scelto una rosa molto eterogenea, che può vantare un buon mix tra esperienza e gioventù, con tanti giocatori che ...

... vuole solo Juventus e RomaI campionati sono andati in pausa, isono ormai prossimi a ...2022 offre però anche una nuova attrattiva: capitando nel bel mezzo della stagione, è l'occasione ...... a 33 anni, è solo logoro non proprio calcisticamente anziano: intanto, in, proverà ad acchiappare il connazionale Klose nella classifica cannonieri dei. I gol di Muller sono 10, ne ...Manca pochissimo all’inizio del Mondiale di Qatar 2022, il primo svolto in inverno e che “spezza” in due la stagione calcistica. Ai nastri di partenza, una delle favoritissime, non può che essere una ...Manca pochissimo all’inizio del Mondiale di Qatar 2022, il primo svolto in inverno e che “spezza” in due la stagione calcistica. Ai nastri di partenza, una delle favoritissime, non può che essere una ...