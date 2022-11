Lorenzo Biagiarelli in lacrime per le parole del figlio di Selvaggia Lucarelli

(Di venerdì 18 novembre 2022) Una serie di sorprese a Oggi è un altro giorno perma è quando sul video appare Leon, ildi, che si emoziona fino allestanno insieme da molto tempo, convivono da 8 anni, lui e Leon sono molto legati ma non era scontato che sarebbe andata così. Serena Bortone annuncia il messaggio del giovane Pappalardo eè già emozionato, non l’abbiamo mai visto così. “Lollo sono otto anni che vivi con noi e tu sai fare tante cose, parli tre lingue, sai cucinare, sai scrivere e adesso anche ballare e io non so fare niente ma una cosa ho imparato a fare, a volerti bene”che sciolgono del ...

Anastasia Kuzmina elogia Lorenzo Biagiarelli, noto soprattutto come fidanzato di Selvaggia Lucarelli, ha anche una carriera di successo nella musica e nella cucina. In attesa della puntata di domani di Ballando con le Stelle è Lorenzo Biagiarelli l'ospite di Oggi è un altro giorno, il ballerino che riceve una serie di complimenti, soprattutto dalla sua insegnante