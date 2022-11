“Lo ha fatto davvero” Ida Platano | ora è tutto chiaro | il gesto per Alessandro Vicinanza

(Di venerdì 18 novembre 2022) Uomini e Donne, Idaha lasciato lo studio con: ora arriva un commento inaspettato. Dei due si è parlato e non poco dentro e fuori lo studio. L’ultima ad esprimersi era stata l’ex protagonista Catia Franchi. L’ex dama del parterre over aveva commentato a Mondotv.it il percorso in studio di alcuni protagonisti come Ida, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri usando parole nette che non lasciavano spazio neppure ad una piccolissima interpretazione. Spiegava: “Cosa penso del quadrilatero? Una telenovela infinita. Ida dovrebbe veramente dimenticarsi Riccardo, ma vedrai che condurerà poco, torneranno in studio separati! Nel parterre attuale (sia giovani che anziani)? Non voglio fare né la badante né la ...

Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

...del passato Sieteridicoli e poco professionali'. Al pubblico la scelta di non far comparire Remigi nemmeno nelle puntate del passato non è piaciuta molto, soprattutto alla luce del...In agosto, una delle ruote ha subito un cambio di attrito che hafallire un movimento. Il ... Le aspettative, per le possibilità che offre questo strumento, rimangonoalte. Come dicevamo, ... Greenpeace: alla Cop27 Biden non ha fatto davvero sul serio per evitare l'inferno climatico Lì abbiamo trovato gli animali che vedete nel film, la polizia a cavallo gira davvero e c’è una parte forte di magia ... che può aiutarle esiste nella mente delle ragazze. Io non ho fatto altro che ...Dayane Mello ha deciso di esagerare per davvero: la sua immagine pubblicata come 'storia' su Instagram è virale ...