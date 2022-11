Ilary Blasi | Fabrizio Corona svela l’incredibile numero di donne con cui Francesco Totti l’avrebbe tradita

(Di venerdì 18 novembre 2022)lo conosciamo tutti per il suo carattere diretto e sincero. L’imprenditore non ha peli sulla lingua e non perde occasione di esternare tutto quello che pensa senza nessuna diplomazia. Nel mirino delle sue dichiarazioni esplosive ci sono sempre stati ad esempio. Da quando poi la coppia d’Italia si è lasciata,ha trovato pane per i suoi canini affilati. Come riportato dai colleghi di Biccy.it, il fotografo dei Vip è stato di recente ospite di una trasmissione privata, dove ha raccontato alcuni dettagli molto piccanti sull’ex capitano della Roma. Secondo, il calciatore avrebbe tradito la conduttrice con unstratosferico di ...

A breve, infatti, il giallorosso lascerà ae ai figli la splendida villa dell'Eur per trasferirsi con Noemi Bocchi in una splendida dimora a Roma Nord.Fabrizio Corona è stato ospite del Peppy Night Fest dove è tornato a parlare del matrimonio die Francesco Totti. L'ex re dei paparazzi ha svelato tutto sui tradimenti , o presunti tali, tra i due ex coniugi, per poi lanciare allo sportivo una stoccata sulla nuova relazione con ...Ilary Blasi sta vivendo un momento molto particolare della sua vita: la scorsa estate ha annunciato ufficialmente la separazione da Francesco Totti. Se inizialmente aveva preferito tenere la questione ...L'ex Capitano della Roma, dopo la separazione da Ilary Blasi, è uscito allo scoperto con la sua nuova compagna, non nascondendosi più. Per l'ex numero 10 della Roma e la flower design si tratta del ...