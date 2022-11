Il Paradiso delle signore 18 novembre 2022 | Gloria spinge Ezio a confessare

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 18 novembre 2022) L’ultima puntata della settimana, quella di venerdì 18del, vedrà Matilde fare una confessione a Vittorio. La donna non sa come comportarsi nei confronti di Flora dopo quello che ha scoperto. Adelaide, invece, si mostrerà particolarmente riconoscente a Marcello per l’impegno che ha dimostrato nei suoi riguardi., intanto, si troverà L'articolo proviene da KontroKultura.