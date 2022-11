Il grande gioco | quante puntate | durata e quando finisce

(Di venerdì 18 novembre 2022)sono previste per Il, la serie tv in onda su Sky Cinema 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda otto episodi divisi in quattro serate (due episodi a serata). I primi due andranno in onda venerdì 18 novembre 2022; gli ultimi due venerdì 9 dicembre 2022. Di seguito la programmazione completa: Prima puntata: venerdì 18 novembre 2022 Seconda puntata: venerdì 25 novembre 2022 Terza puntata: venerdì 2 dicembre 2022 Quarta puntata: venerdì 9 dicembre 2022Ma quanto dura () ogni serata (puntata) de Il? Ogni episodio avrà unadi circa 1 ora. L’intera sarata durerà quindi circa 2 ore. Ma qual è il cast? Il protagonista è Francesco Montanari che ricopre il ruolo di Corso ...

Questo articolo è un estratto dal nuovo numero di Scenari : "Il", disponibile in edicola e in digitale dal 18 novembre. Il calcio non è solo uno sport, ma un vero e proprio strumento di ...Calcio di inizio per Il Grande Gioco, il racconto dedicato al lato oscuro del calciomercato in onda su Sky dal 18 novembre con i registi e lo sceneggiatore della serie tv targata Sky Studios ed Eliseo ...Abbiamo visto quante puntate sono previste per Il grande gioco, ma dove vederle in diretta tv e live streaming La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà ...