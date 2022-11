Ginnastica ritmica | continuano le indagini Le ex farfalle | “Eravamo diventate solo dei numeri sulla bilancia”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Le ragazze sono state travolte da un evento inaspettato”. Così il procuratore federale Michele Rossetti che si sta occupando dell’indagine interna all’Accademia didi Desio, dopo lo scandalo abusi e vessazioni scoperchiato dalle due exAnna Basta e Nina Corradini, che ribadiscono le loro storie anche a “Verissimo” nella puntata in onda sabato 19 novembre su Canale 5. Nella corso della seconda giornata di, il procuratore Fgi Rossetti, spiega che l’indagine interna non arriverà a dare verdetti prima di un mese. “Stiamo ascoltando tutti coloro che ruotano attorno all’organizzazione e alla gestione del centro. Continueremo ad ascoltare le atlete e coloro che hanno messo piede a qualunque titolo nella struttura. Siamo in una fase conoscitiva, stiamo capendo ciò che avviene o è avvenuto ...