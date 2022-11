Formula 1 | live GP Abu Dhabi | segui le prove libere 2 in diretta

(Di venerdì 18 novembre 2022) 14:10 Leclerc in testa Dopo i primi 10 minuti della sessione in testa c'è Charles Leclerc, davanti a Ocon e Russell. 4° Sainz. 14:06 Tanti caschi speciali Sono numerosi i piloti che hanno deciso di ...

14:10 Leclerc in testa Dopo i primi 10 minuti della sessione in testa c'è Charles Leclerc, davanti a Ocon e Russell. 4° Sainz. 14:06 Tanti caschi speciali Sono numerosi i piloti che hanno deciso di ...... 22esima e ultima tappa del campionato mondiale di1. La sessione comincerà alle 14 13.15 - La FIA per ora non sembra intenzionata a 'scavare' nel caso Perez . 13.00 - L'effetto domino dei ...14:08 TOP 10: Leclerc M, Ocon M, Russell M, Sainz M, Verstappen M, Perez M, Gasly M, Magnussen H, Vettel M e Bottas H ...È di pochi minuti fa la notizia che Daniel Ricciardo l'anno prossimo tornerà in Red Bull, nelle vesti di terzo pilota al fianco di Max Verstappene Sergio Perez. Questo è un contenuto riservato agli ...