Drusilla ci riprova nel preserale di Rai2

(Di venerdì 18 novembre 2022)Foerci. Dopo il test estivo, dall’andamento calante, il sagace personaggio torna sudal 12 dicembre con “e l’Almanacco del giorno dopo”. In onda dal lunedì al venerdì alle 19.50, il programma era stato annunciato per il prossimo lunedì ma presumibilmente si è scelto di farlo slittare per evitare il più possibile la concorrenza dei Mondiali di calcio. Del resto,non potrà nemmeno cogliere la scia dell’appuntamento che va a rimpiazzare: Una scatola al giorno chiude domani dopo aver ottenuto ascolti disastrosi, spesso al di sotto del 2%. Nel frattempo, nella fascia pre TG2, spazio alla serie FBI. Rilettura del format di grande successo che ha segnato la storia della Tv italiana, l’Almanacco avrà una veste leggermente rivisitata ...