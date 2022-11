Dal taglio delle tasse nello stipendio a Quota 103 | poi 100 euro in più per le famiglie numerose | gli 8 punti chiave della Legge di Bilancio 2023 BOZZA

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 18 novembre 2022) Non c'è tempo da perdere, ladiva approvata dal governo il prima possibile per poi permettere al Parlamento il via libera definitivo entro il 31 dicembre, pena l'esercizio provvisorio e scenari decisamente preoccupanti. Il disegno dipotrebbe arrivare lunedì in Consiglio dei Ministri: il valore di 30-32 miliardi di. Di certo sono sul piatto i 21 miliardi diche derivano dal quadro programmaticoNadef (Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza), in cui il rapporto deficit/Pil per il prossimo anno è stato portato al 4,5%, contro il 3,4% a livello tendenziale. Le altre risorse arriveranno probabilmente dalla tassa sugli extraprofitti dell'energia L'articolo .